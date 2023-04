Prozess um tödlichen Giftgasunfall bei AustroCel im Hochsommer

Im Zusammenhang mit dem tödlichen Giftgasunfall in der Halleiner Zellstofffabrik AustroCel, bei dem im Juni 2021 ein Arbeiter getötet worden war, wird mitten im Sommer dem Ex-Geschäftsführer und drei teils ehemaligen Technikern des Werks der Prozess gemacht. Das Quartett muss sich ab 1. August wegen grob fahrlässiger Tötung, grob fahrlässiger Beeinträchtigung der Umwelt und fahrlässiger Körperverletzung am Landesgericht (LG) Salzburg vor Richterin Daniela Meniuk-Prossinger verantworten.

Im Juni 2021 war bei der AustroCel in Hallein ein Arbeiter bei einem Giftgasunfall getötet worden.

"Die Richterin hat bis einschließlich 10. August vier Verhandlungstage ausgeschrieben", sagte LG-Sprecher Peter Egger am Montag auf SN-Anfrage.

Ein Hochdruckgasrohr war damals, am 2. Juni 2021, in der Zellstoffkocherei auf mehreren Metern Länge gerissen; 150 Grad heißes Schwefeldioxid trat explosionsartig aus und tötete den in der Nähe befindlichen 55-jährigen Arbeiter.

Die Vorwürfe im Strafantrag von Staatsanwalt Christoph Wancata gegen den Ex-Geschäftsführer der Fabrik und die drei Techniker wiegen schwer: Die Beschuldigten hätten "praktisch alle relevanten Vorschriften" nach der sogenannten Druckgeräteüberwachungs-Verordnung ignoriert, die bereits seit 2004 gelte. Als Hochdruckleitung zu "Kocher 4" sei etwa ein "völlig ungeeignetes Rohr", weil deutlich zu dünn, verwendet worden. Zudem seien entgegen den Vorschriften keine regelmäßigen Drucküberprüfungen und keine zertifizierten Inspektionen der Hochdruckrohre veranlasst bzw. durchgeführt worden. Als Tatzeitraum nennt der Staatsanwalt 2004 bis 2. Juni 2021.