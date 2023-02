Angeklagter verurteilt: "Wollte ein kleines Feuer legen, um eine Haftstrafe zu bekommen"

Der damalige Sicherheitsmitarbeiter wurde am Donnerstag zu einer Haftstrafe von dreieinhalb Jahren verurteilt. Er wird in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Er gesteht, den verheerenden Brand im Schlachthof bewusst gelegt zu haben. Gesamtschaden: 24 Millionen Euro.

Immer wieder verstrickte sich der 27-Jährige am Donnerstag vor Gericht in Widersprüche. Der Salzburger gibt zu, am 4. September des Vorjahres ein Feuer in einer Lagerhalle des Schlachthofs gelegt zu haben. Der Brand breitete sich rasch aus. Minuten später stand ein Großteil der Lagerhalle auf dem Gelände des Unternehmens in Vollbrand.

Der 27-Jährige war in der Tatnacht als Sicherheitsmitarbeiter auf dem Gelände des Schlachthofs beschäftigt. Ihn hätten an diesem Abend mehrere Probleme psychisch belastet. Einem spontanen Impuls folgend ...