Prozess wegen tödlichen Verkehrsunfalls: Drei Monate bedingte Haft für Olympiasieger Benjamin Karl

Der österreichische Snowboard-Olympiasieger Benjamin Karl musste sich am Freitag wegen eines tödlichen Verkehrsunfalls im Pinzgau am Bezirksgericht Zell am See verantworten. "Ich bekenne mich schuldig. Ich übernehme die Verantwortung für den Unfall", sagte Karl zu Prozessbeginn.

Benjamin Karl wurde am Freitag zu drei Monaten bedingter Haft wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung verurteilt. Der 36-Jährige war am 30. Juni 2021 auf der Felbertauernstraße bei Mittersill mit seinem Wagen gegen einen entgegenkommenden Pkw geprallt. Dessen 70-jähriger Lenker kam ums Leben, seine 69-jährige Ehefrau wurde schwer verletzt. Karl werden fahrlässige Tötung und fahrlässige Körperverletzung vorgeworfen. Der gebürtige Niederösterreicher, der in Osttirol lebt, befand sich damals auf der Heimfahrt von einem Training. Dem Strafantrag der Staatsanwaltschaft Salzburg zufolge soll Karl bei schlechtem Wetter zunächst eine Galerie mit überhöhter Geschwindigkeit durchfahren haben. Bei der Ausfahrt aus der Galerie war die Fahrbahn mit Hagel bedeckt. Der Beschuldigte sei unter Verletzung des Gebots des Fahrens auf Sicht ins Schleudern geraten, hieß es. Der Audi des Spitzensportlers schlitterte auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen den entgegenkommenden Jeep des Ehepaars aus dem Pinzgau. Im Unfallbereich soll es damals laut Einsatzkräften zu einem Wettersturz mit Starkregen und Hagel gekommen sein. Noch vor einigen Wochen hatte der Verteidiger, Rechtsanwalt Oscar Weiß, betont, dass Karl strafrechtlich keine Schuld treffe. Der tragische Unfall sei wegen eines plötzlich auftretenden Hagelgewitters nicht zu verhindern gewesen. Der Wagen von Karl sei bei der Ausfahrt aus der Galerie manövrierunfähig gewesen. Medienberichten zufolge nahm der Sportler nach dem Unfall einerseits psychologische Hilfe in Anspruch, um das Erlebte möglichst zu verarbeiten. Zum anderen besuchte er die Familie des Todesopfers, um sich zu entschuldigen und zu reden. Niemand der Hinterbliebenen habe ihm die Schuld am Unfall gegeben, wurde Karl zitiert. Zudem habe ihm seine Familie Halt gegeben. Karl zeigte sich voll geständig Benjamin Karl zeigte sich am Freitag zu Beginn des Prozesses voll geständig und reumütig. "Ich bekenne mich schuldig. Ich übernehme die Verantwortung für den Unfall. Ich gebe zu, ich war zu schnell unterwegs. Ich konnte aber wegen der Hagelschicht auf der Fahrbahn nach der Galerie das Auto nicht mehr steuern." Das Bezirksgericht (Vorsitz: Richterin Gerlinde Oberauer) folgte am Freitag dem Strafantrag. Karl sei zu schnell unterwegs gewesen und habe das Gebot des Fahrens auf Sicht verletzt. Laut dem Kfz-technischen Gutachten von Gerhard Kronreif sei Karl unmittelbar vor der Kollision mit 100 bis 110 km/h unterwegs gewesen. Um den Unfall zu vermeiden hätte der Sportler mit maximal 65 km/h - eben "auf Sicht" - aus der Lawinengalerie ausfahren müssen. Urteil ist nicht rechtskräftig Im Sinne des Strafantrages wurde der Spitzensportler daher schuldig gesprochen. Das Urteil ist allerdings nicht rechtskräftig, weil die Bezirksanwältin keine Erklärung abgab. Benjamin Karl nahm das Urteil hingegen an. Er hatte zum Schluss der Verhandlung noch einmal betont, dass ihm das alles furchtbar leid täte. "Meine Gedanken sind ständig bei den Hinterbliebenen." Die 69-jährige Gattin des getöteten Pinzgauers, die bei dem Unfall als Beifahrerin im Auto saß, war am Freitag ebenfalls im Gerichtssaal anwesend. Karl gab der Frau auch die Hand und betonte, dass er sich freue, dass es ihr wieder gut gehe.