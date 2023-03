Prozess: Zwei Bauarbeiter stehen nach Großbrand in der HAK in Salzburg vor Gericht

Im Juli des Vorjahrs brannte die Handelsakademie 1 in Salzburg lichterloh. An der Schule ist ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Am Montag stehen nur zwei Bauarbeiter aus Deutschland vor Gericht: Sie sollen für den Großbrand verantwortlich gewesen sein.

BILD: SN/ROBERT RATZER Nach 16 Stunden im Einsatz konnte die Feuerwehr im Juli „Brand aus“ geben. Zwei Bauarbeiter sollen für den Brand am Dach verantwortlich sein.