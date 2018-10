Prügeleien in Salzburg - zwei Männer landeten im Krankenhaus

Zu mehreren gewalttätigen Auseinandersetzungen ist es in der Nacht auf Sonntag in Flachgauer Lokalen gekommen. Zwei Männer mussten danach in Spitalsbehandlung, die Polizei ermittelt.

Platzwunde auf dem Nasenrücken, Verdacht auf Kopfstoß - für einen 19-jährigen Einheimischen endete eine Veranstaltung in Köstendorf in den Morgenstunden des Sonntag im Salzburger Landeskrankenhaus. Die Verletzungen wurden dem jungen Mann laut Polizeibericht von einem 23-jährigen Deutschen per Kopfstoß zugefügt. Der Gewalttäter gab an, er sei provoziert worden. Die Polizei zeigt ihn wegen Körperverletzung an.

Ebenfalls im Salzburger Landeskrankenhaus musste wenige Stunden zuvor ein 56-jähriger türkischen Lokalbesitzer aus Neumarkt am Wallersee behandelt werden. Zwischen ihm und einem Gast, einen 33-jährigen Landsmann, war es zu enem Streit gekommen. Laut Polizeibericht soll der jüngere Mann Türke den Lokalbesitzer gewürgt und ihm einen Faustschlag gegen den Kopf versetzt haben. Der 33-jährige wird wegen Körperverletzung zur Anzeige gebracht.

Fast schon Routine sind Amtshandlungen der Polizei in der Lokalszene des Airportcenters in Wals-Siezenheim (Ortsteil Himmelreich). So auch Sonntagfrüh. Ein 20-jähriger Lokalgast beschuldigt nämlich einen Kellner und einen Türsteher, aus der Bar geworfen worden zu sein. Er habe dabei einen Faustschlag ins Gesicht erhalten.

Ebenfalls Sonntagfrüh zeigte ein 17-jähriger Deutscher an, er sei in einem Lokal im Airportcenter ins Gesicht geschlagen worden. Mit der flachen Hand. Von einem Unbekannten. Völlig grundlos.

Die Polizei ermittelt.

Quelle: SN