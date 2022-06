Psychisch kranke Frau attackierte im Pinzgau mit Bierglas zwei Urlauber - bedingte Einweisung in Anstalt

Eine an einer manisch-depressiven Erkrankung leidende Frau (44) hatte im Februar 2022 in einem Lokal in Zell am See ohne nachvollziehbaren Anlass einem belgischen Skiurlauber (24) plötzlich ein Bierglas wuchtig gegen das Gesicht geschlagen. Dann wollte sie einem Freund (26) des Opfers, auch Belgier, mit einer Glasscherbe in den Oberkörper stechen. Die Opfer hatten enormes Glück, sie erlitten "nur" Schnittwunden.

SN/apa Symbolbild.