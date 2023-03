Psychisch Kranke "stürmen" Peer Center in der Stadt Salzburg

Seit einem SN-Artikel über die überwundene Depression der Leiterin hat sich die Zahl der Hilfesuchenden im Peer Center verdoppelt. Das Team sucht Mitarbeiter.

Seit die Lungauerin und ehemalige Diplomkrankenpflegerin Michaela Lerchner in der Weihnachtsausgabe der Salzburger Nachrichten offen erzählt hat, wie sie 2006 in eine schwere Depression gestürzt ist und wie es ihr nach 12 Jahren mit viel Geduld, Psychotherapie und Medikamenten gelungen ist, ihre psychische Erkrankung zu überwinden, steht im Peer Center nahe dem Einkaufszentrum Kiesel in der Stadt Salzburg das Telefon nicht mehr still.

"Bis heute rufen uns aufgrund des Artikels vom 24. Dezember täglich Interessierte an", schildert Lerchner, ...