Höchstrichter sahen in den Mails keine gefährliche Drohung mit dem Tode und hob das Ersturteil gegen den psychisch kranken E-Mail-Verfasser auf.

Ein psychisch kranker, an einer wahnhaften Störung leidender Salzburger war im August dieses Jahres am Salzburger Landesgericht in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen worden. Laut Urteil hatte er drei Droh-E-Mails ans Plasmazentrum Salzburg geschrieben, etwa mit folgendem Inhalt: ...