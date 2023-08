Psychisch Kranker stach in Elsbethen zwei Betreuer nieder - Prozess am 6. Oktober

Unter dem Einfluss einer schweren Psychose stach ein 28-Jähriger im April dieses Jahres in einer Sozialeinrichtung in Elsbethen zwei Betreuer (57 und 46) unvermittelt mit einem Messer nieder und verletzte sie schwer. Am 6. Oktober steht der 28-Jährige nun in Salzburg vor einem Geschworenengericht.

BILD: SN/FRANZ NEUMAYR Zu der massiven Messerattacke war es Ende April in einer Betreuungseinrichtung in Elsbethen gekommen.