Puch: 27-Jähriger starb an CO2-Vergiftung

Benzinaggregat lief in Wohnung: Mann von Vater tot aufgefunden.

Zu einer schrecklichen Tragödie kam es in Puch: Am Mittwoch wurde ein 27-jähriger Einheimischer in seiner Wohnung vom Vater tot aufgefunden. Laut Polizeisprecherin Karin Temel habe die Obduktion zweifelsfrei ergeben, dass der 27-Jährige an einer Vergiftung durch Kohlendioxid (CO 2 ) gestorben sei. Der Mann hatte laut Polizei wegen unbezahlter Rechnungen keinen Strom mehr in der Wohnung, weshalb er sich mit einem Benzinaggregat beholfen habe. Das Aggregat dürfte die ganze Nacht gelaufen sein und CO 2 abgegeben haben.



Quelle: SN