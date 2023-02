Puch: Alkolenker stürzt mit seinem PKW in einen Wassergraben

Betrunken hat sich in der Nacht auf Samstag ein 44-Jähriger in Puch-Urstein an das Steuer seines Autos gesetzt. Das war ein Fehler - es kam zu einem Unfall.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Der Alkoholtest verlief positiv (Symbolbild).

Der 44-jähriger Halleiner verlor laut Polizeibericht auf einer Gemeindestraße in Puch-Urstein in einer starken Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte in einen angrenzenden Wassergraben. Der Lenker erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen und konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Jedoch musste das Unfallfahrzeug aufwändig durch die Feuerwehr Hallein, die mit drei Fahrzeugen und zehn Mann im Einsatz stand, mit einem Kran geborgen werden. Ein Alkomattest beim Unfalllenker ergab einen Wert von 1,26 Promille. Er wird bei der Bezirkshauptmannschaft Hallein zur Anzeige gebracht.