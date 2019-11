Puch: Arbeiter entdeckten Fliegerbombe

Im Zuge von Aushubarbeiten in Puch bei Hallein wurde am Mittwoch eine Fliegerbombe gefunden.

Bei Grabungsarbeiten ist am Mittwochnachmittag in Puch bei Hallein eine Fliegerbombe gefunden worden. Die Polizei evakuierte fünf Einfamilienhäuser in der Umgebung und richtete einen Sperrkreis ein. Experten des Entminungsdienstes stellten dann fest, dass sich an der 250 Kilo schweren Bombe kein Zünder mehr befand, teilte die Polizei mit.

Das Kriegsrelikt war um 15.15 Uhr beim Aushub eines Rückhaltebeckens entdeckt worden. Die Mitarbeiter des Entminungsdienstes bargen die Bombe und transportierten sie ab. Kurz nach 18 Uhr war die Aktion abgeschlossen und die Bewohner durften wieder in ihre Häuser zurück.

Quelle: SN