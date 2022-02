Puch baut schulische Tagesbetreung aus

Puch erweitert die Betreuungsmöglichkeiten für die Jüngsten in der Gemeinde. Damit es nicht zu Unfällen im Kindergarten- und Schulbereich kommt, soll diese Gegend verkehrsärmer werden.

Ab Herbst sind in Puch 75 Kinder für die schulische Nachmittagsbetreuung angemeldet. Aufgeteilt sind sie derzeit in drei Gruppen. Bürgermeister Helmut Klose (ÖVP): "Viele Familien haben wieder mehr Kinder als noch vor ein paar Jahren. Die Eltern nehmen die schulische Nachmittagsbetreuung in Anspruch." Daher baut Puch die Nachmittagsbetreuung aus. Geplant sind vier große Gruppenräume mit je über 70 Quadratmetern. Sämtliche Räume können mit einer mobilen Trennwand unterteilt werden.

Auch der Kindergarten wird um eine Gruppe erweitert. Dazu wird ...