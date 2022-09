Puch: Drogenlenker prallt nach Verfolgungsjagd mit Auto gegen Hauswand

Er stand unter Drogeneinfluss, der Motor seines Autos war "frisiert" und er gab Vollgas - ein 22-jähriger Mann lieferte sich Sonntagnacht der Polizei auf der Tauernautobahn eine Verfolgungsjagd.

Der Polizeistreife war der Pkw am Sonntag gegen 21 Uhr bei Wals aufgefallen, als der Lenker den Wagen mit überhöhter Geschwindigkeit auf die Westautobahn steuerte. Von dort ging es in rasender Fahrt in Richtung Tauernautobahn weiter.

Die Polizei meldete: "Anhalteversuche durch die Polizeistreife ignorierte der 22-Jährige." An der Ausfahrt Puch-Urstein verließ der junge Mann die Autobahn und setzte die Fahrt mit überhöhter Geschwindigkeit fort. Im Gemeindegebiet von Puch verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte gegen die Hausmauer eines Wohnobjektes.

Dabei wurden sowohl der 22-jährige Lenker als auch die 19-jährige Beifahrerin verletzt. Der Lenker wies sich mit einem abgelaufenen Führerschein aus. Ein an ihm durchgeführter Drogentest verlief positiv. Bei der Unfallaufnahme habe ein nicht eingetragener Umbau im Motor des Pkw festgestellt werden können, schrieb die Polizei weiters. Jetzt folgen Anzeigen.