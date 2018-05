Puch feiert Comeback in der Salzburger Liga

Der Traditionsclub steht wie Adnet als Aufsteiger in Salzburgs höchste Liga fest. Dort kämpfen Golling und Union Hallein noch um den Verbleib.

Nun ist es fix: Puch kehrt nach nur einem Jahr in der 1. Landesliga in Salzburgs höchste Spielklasse zurück. Nach dem 1:0-Heimerfolg über Schwarzach ist man nicht mehr vom dritten Platz zu verdrängen. "Auch wenn es vor der Saison nicht das Ziel gewesen ist, sind wir nun schon froh, den Aufstieg geschafft zu haben", sagt Trainer Slavisa Mirkovic, der nach dem Abstieg 2017 eine starke Einheit geformt hat. "Die Mannschaft ist toll zusammengewachsen, die Stimmung im Team nun hervorragend", freut sich der 36-jährige Franzose. Gegen Schwarzach hatte er aber eine Zitterpartie zu überstehen. "Wir waren topmotiviert und haben stark gespielt. In der letzten halben Stunde sind wir jedoch etwas nervös und müde geworden. Es hat aber gereicht."

Auch einen Stock höher traut Mirkovic seiner Mannschaft zu, eine gute Rolle zu spielen. "Die Salzburger Liga ist wohl so stark wie nie zuvor. Das wird eine spannende Aufgabe. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir mithalten können." Der Kader soll sich im Sommer nicht gravierend ändern. "Wir wollen das Team in der jetzigen Form zusammenhalten und mit zwei, drei Spielern punktuell verstärken", verrät Puchs Trainer. "Wir werden uns sicher gut auf die neue Saison vorbereiten. Im Idealfall haben wir dann auch nichts mit dem Abstiegskampf zu tun. Jetzt ist aber einmal viel wichtiger: Wir genießen und feiern den Aufstieg."

Adnet hat nur noch schwache Chancen auf den Meistertitel

Adnet kann indes schon länger für die Salzburger Liga planen, hat den Meistertitel aber wohl kurz vor Saisonende verspielt. "Wir haben zuletzt leider drei Mal auswärts verloren", weiß Trainer Eidke Wintersteller, wo man den Vorsprung auf Thalgau aus der Hand gegeben hat. Die punktgleichen Flachgauer haben dank des ausgezeichneten Torverhältnisses nun die besseren Karten. "Sie sind sehr gut drauf und werden sich das nur mehr schwer nehmen lassen. Wir konnten zuletzt die vielen Ausfälle nicht kompensieren - vor allem in den Auswärtsspielen", betont Wintersteller.



Golling fehlt nur noch ein Punkt für den Klassenerhalt

In der Salzburger Liga fehlt Golling derweil nur mehr ein Punkt, um oben zu bleiben. "Es ist noch nicht vorbei", ist Trainer Philip Buck aber auch nach dem 5:2-Erfolg über den Landescup-Sieger Straßwalchen fokussiert. "Mit Zell am See und Bischofshofen warten noch zwei interessante Aufgaben auf uns. Wir wollen die Saison ungeschlagen beenden", sagt Buck, dessen Team zuletzt drei Spiele hintereinander ohne Niederlage blieb.

Union Hallein blickt auf zwei Endspiele

Einen Rückschlag im Abstiegskampf hat Union Hallein zu verdauen. Gegen den SAK verlor man zu Hause mit 0:3. "Wir wurden für Eigenfehler bestraft, müssen das aber sofort abhaken", hat Sportchef David König den Blick bereits auf die anstehenden Duelle gegen Bischofshofen und den direkten Konkurrenten Hallwang gerichtet. "Wir schauen nach vorn und werden alles in die Waagschale werfen, um die Klasse zu halten", verspricht König.