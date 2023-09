Puch: Firmeneinbrecher richteten enormen Schaden an

Am Wochenende (zwischen 15. und 17. September) brachten bislang unbekannte Täter in Puch in eine Gebäude ein, in dem mehrere Firmen untergebracht sind. Aus den Büros einer Firma stahlen sie Notebooks und richteten rund 5000 Euro Schaden an.

BILD: SN/WWW.BILDERBOX.COM Symbolbild