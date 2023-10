Puch und Hallein im U10-Tennengau-Derby

Die U10-Mannschaften des FC Puch und des UFC Hallein trennen sich im Pucher Waldstadion 3:3.

In der fünften Runde der U10-Gruppe C lieferten sich die beiden Nachwuchsteams von Puch und Hallein ein Derby auf Augenhöhe. "Hallein ist ein richtig starker Gegner mit einem ähnlichen Spielsystem. Da mussten unsere Burschen sich reinhauen", sagt Christian Seidl, der U10-Trainer des FC Puch. Gespielt wird in dieser Altersstufe übrigens in vier Vierteln, wobei die Pucher das letzte Viertel dominierten. "Aus meiner Sicht waren wir spielerisch stärker. Man muss allerdings den Halleiner Torwart herausheben, der eine super Partie gespielt hat und unseren Stürmern das Leben richtig schwer machte", sagt Seidl.

Sehr ähnlich sah auch Helmut Kagerer, der Sektionsleiter des UFC Hallein, den Spielverlauf: "Es war spannend, wobei der UFC Hallein den besseren Beginn hatte und auch in Führung ging. Im Laufe des Spieles wurde Puch stärker und holte ein verdientes Remis". Aus Halleiner Sicht war die einzige Dame am Platz hervorzuheben. "Unsere Eslem machte eine Toppartie, erzielte ein Tor und trieb die Mannschaft an", freut sich Kagerer.