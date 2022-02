Puch: Lkw-Fahrer schaffte eine "Erdumrundung" - ohne gültigen Führerschein

Wegen einer langen Liste von Verkehrsübertretungen hat sich eine 55-jähriger Lastwagenfahrer nun eine Menge Ärger mit Salzburger Behörden eingehandelt.

Es war am späten Donnerstagnachmittag als eine Streife der Landesverkehrsabteilung auf der Tauernautobahn bei Puch Urstein auf einen Sattelschlepper aufmerksam wurde. Der Lenker des Schwerfahrzeuges lenkte seinen Lkw im Windschatten eines vor ihm befindlichen Brummis. Der Abstand bei 90 km/h betrug etwa zehn Meter, obwohl Schwerfahrzeuge einen Abstand von mindestens 50 Metern einhalten müssen.

Bei der Kontrolle des 55-jährigen bosnischen Lenkers stellten die Polizisten fest, dass der Chauffeuer keinen gültigen Führerschein der Klasse C+E besaß, da diese Lenkberechtigung am 19. Oktober 2021 abgelaufen war. Seit diesem Datum lenkte er aber ohne Lenkberechtigung Schwerfahrzeuge durch ganz Europa und legte in dieser Zeit eine Wegstrecke von mindestens 42.600 km zurück - das entspricht in etwa dem Erdumfang.

Der Trick mit den Reifen

Zudem waren am Lkw Reifen angebracht, die eine andere Größe hatten, als jene Reifen, die zum Zeitpunkt der Kalibrierung des Kontrollgerätes am Sattelzugfahrzeug angebracht waren. Als Folge der falschen Reifengröße wird am Tachometer eine geringere Geschwindigkeit angezeigt, als tatsächlich gefahren wird.

Diese falsche, also zu geringe, Geschwindigkeit wird aber auch im digitalen Kontrollgerät (Tachograf) gespeichert. Das kann bei der Auswertung etwa nach Verkehrsunfällen gravierende Auswirkungen haben.

Frächter musste 3000 Euro hinterlegen

Außerdem wurden mehrere schwerwiegende Verstöße bezüglich des Nachweis von Ruhezeiten festgestellt.

Dem Lenker wurde daher die Weiterfahrt untersagt und das Fahrzeug polizeilich abgestellt. Zur Verhinderung der Weiterfahrt wurde eine technische Sperre angebracht. Ein Ersatzlenker musste vom Unternehmen gestellt und das Kontrollgerät des Sattelzugfahrzeuges neu überprüft werden. Zudem wurde eine Sicherheitsleistung in der Höhe von insgesamt 3000 Euro vom Lenker und vom Zulassungsbesitzer eingehoben.