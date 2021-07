Puch Maxi genießt Kultstatus und bringt Salzburger Vereine in Fahrt

Das gute alte Mofa von anno dazumal erlebt einen zweiten Boom. Die Preise explodieren. Was die Mitglieder aus zwei Salzburger Clubs an den Designklassikern so fasziniert.

Als Sechsjähriger saß Martin Rettenbacher zum ersten Mal auf einem Puch Maxi und fuhr über Wiesen und Felder. "Die Mofas standen damals auf fast jedem Bauernhof herum, es gab so gut wie keinen Haushalt ohne ein Maxi, deshalb kam man unweigerlich in Kontakt mit diesem Fahrzeug", sagt der 40-Jährige aus Elsbethen. Zur Erfolgsgeschichte habe beigetragen, dass man auch ohne Führerschein motorisiert unterwegs sein konnte. Drei Millionen Stück wurden in verschiedensten Ausführungen zwischen 1969 und 1995 erzeugt, zunächst im Werk von ...