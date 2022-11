Puch stockt die Kinderbetreuung auf

Das 2,5 Millionen Euro teure Projekt birgt viele Synergien zwischen Schule, Kindergarten und Tagesbetreuung.

In Rekordzeit haben die Gemeinde Puch und Stadtbaumeister Markus Voglreiter die örtliche Kinderbetreuung im wahrsten Sinn des Wortes aufgestockt: In nur sechs Monaten wurden über dem Sportheim 200 m2 umgebaut und ca. 570 m2 neu überbaut. So wurde Platz geschaffen für vier Gruppenräume der schulischen Tagesbetreuung und eine siebte Kindergartengruppe. Zudem wurden ein neues Stiegenhaus samt Liftanlage und barrierefreier Rampe sowie ein neuer Lichthof eingerichtet.

"Das Projekt ist sukzessive gewachsen, ursprünglich wollten wir nur die Tagesbetreuung etwas ausbauen", ...