Puch: Streit eskalierte mit Küchenmesser

Am Montagabend kam es in Puch zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern. Einer der Beteiligten, ein 45-jähriger bosnischer Staatsangehöriger, führte nach Angaben der Polizei ein Küchenmesser mit. Er dürfte es gezückt haben.

Im Zuge des Streits verletzte sich ein 48-jähriger, ebenfalls bosnischer Staatsangehöriger, durch einen Griff an das Messer seines 45-jährigen Kontrahenten, leicht an der Hand. Die Polizei wurde alarmiert, die Staatsanwaltschaft ordnete Anzeige auf freiem Fuß an.