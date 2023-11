Pucher Familie zelebriert eine "Wir Feiern das Leben"-Feier

Die Familie Huka aus Puch feiert die Genesung ihres Sohnes und auch gleich drei runde Geburtstage. Als Dank spendet die Familie 3500 Euro an die Salzburger Kinderkrebshilfe.

Im Oktober 2022 erfuhren Stefan Huka und seine Frau, dass ihr Sohn Gregor an einem Nierentumor in der Größe des halben Bauchraumes erkrankt ist. Es folgten unzählige Operationen und Therapien. In dieser beschwerlichen Zeit war der Familie nicht nach feiern zumute. Sowohl der 60. Geburtstag der beiden Großeltern als auch der 40. Geburtstag des Vaters wurden verschoben. Anlässlich von Gregors Genesung im Herbst 2023 war die Freude kaum zu bremsen und man beschloss, eine "Wir Feiern das Leben"-Feier zu veranstalten. Also lud die glückliche Familie Freunde und Bekannte zu einem gemeinsamen Fest, um sich bei den zahlreichen Unterstützern wie der Salzburger Kinderkrebshilfe zu bedanken. "Da meine Eltern und ich mit Gesundheit gesegnet sind und meine Familie und ich ganz tolle Unterstützung seitens der Salzburger Kinderkrebshilfe bekommen haben, haben wir beschlossen, im Sinne von Charles Dickens' Spruch: ,Niemand ist nutzlos auf dieser Welt, wenn er einem anderen eine Bürde abnehmen kann', eine Spendenbox aufzustellen und der Kinderkrebshilfe einen Teil wieder zurückzugeben", erzählt Stefan Huka.

Unterstützung erfuhr die Familie auch von den freiwilligen Feuerwehren des Bezirks Tennengau. "Wir sagen Danke allen Freunden und der Familie, den Kameraden der Feuerwehren, der Gemeinde und der Kameradschaft Puch für ihre Unterstützung. Ein riesiges Danke geht an die Station Sonnenschein im Landeskrankenhaus und dass sie ihre Arbeit weiter so von Herzen gerne machen. Ein sehr großes Dankeschön geht außerdem an die Salzburger Kinderkrebshilfe, die es uns erleichtert hat, dass wir alle zu Hause bleiben konnten, um gemeinsam diese Sache durchzustehen", betont der überglückliche Familienvater Stefan Huka. "Ja, wir feiern das Leben, weil mein Sohn die Möglichkeit bekommen hat, weiterzuleben."

Auch für Heide Janik, die Obfrau der Kinderkrebshilfe ist diese Familiengeschichte eine wahre Freude: "Die Unterstützungswelle im Fall von Gregor Huka ist enorm. Für uns als Salzburger Kinderkrebshilfe ist es selbstverständlich, den Angehörigen in solchen Zeiten beizustehen."