Bruck: Kraftwerk soll an Wasser in Kellern schuld sein

Hauseigentümer in Bruck haben sich wegen der häufigen Probleme inzwischen Hochleistungspumpen von der Feuerwehr besorgt.

Der Brucker Unternehmer Gerhard Etzlinger bezeichnet sich als Fan der erneuerbaren Energie. Und sein Nachbar Herbert Burgschwaiger sagt, er habe sich in seiner Zeit als Bürgermeister stark für das Kraftwerk Gries eingesetzt, von dem die Gemeinde sehr profitiert habe. Aber damit hätten sie nicht gerechnet. Etzlinger und Burgschwaiger sagen, seit das Kraftwerk eröffnet worden sei, hätten sie regelmäßig Grundwasser im Keller - zuletzt am Dienstag. Für die in der Nacht auf Donnerstag angekündigten Regenfälle machten sie am Mittwoch wieder die ...