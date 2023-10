Quaggamuschel in zwei Salzburger Seen nachgewiesen

Die Quagga- und die Zebramuschel verdrängen heimische Arten in den Seen. Der Gewässerschutz des Landes bittet darum, Boote, Wassersportgeräte und Badesachen nach einem Aufenthalt im Obertrumer und im Wolfgangsee zu reinigen und an der Sonne komplett zu trocknen.

Die invasive Quaggamuschel wurde in Salzburg im Obertrumer See (im Archivbild) und im Wolfgangsee genetisch nachgewiesen. Verbreitet wird sie mit Wassersportgeräten und Booten wenn diese nicht gründlich gereinigt werden.

In Salzburg siedeln sich zunehmend gebietsfremde Pflanzen und Tiere an, sogenannte invasive Arten. Bei einer Untersuchung des Salzburger Gewässerschutzes konnte nun die Quaggamuschel im Obertrumer See und im Wolfgangsee genetisch nachgewiesen werden. Die Quaggamuschel stammt ursprünglich aus dem Schwarzmeergebiet und wurde über Schifffahrtswege eingeschleppt. In Österreich wurde sie erstmals 2009 in der Donau entdeckt - nun auch im Obertrumer und Wolfgangsee. Problematisch sei, dass die invasive Art anderen kleinen Seebewohnern und in weiterer Folge den Fischen die Nahrung wegnimmt und so maßgeblich das Ökosystem beeinflusse, heißt es beim Land.



Das Land will die Ausbreitung genau beobachten

Schon gegen den gebietsfremden Marmorkrebs in Salzburg, der bei heimischen Arten schweren Schaden anrichten kann, werden Gegenmaßnahmen gesetzt. Landeshauptmann-Stellvertreterin Marlene Svazek (FPÖ): "Der Verzehr des Krebses - auch für die Gastronomie - war aufgrund einer EU-Richtlinie streng untersagt. Eine Verordnung des Landes ermöglicht eine Ausnahme, um so die Population möglichst niedrig zu halten. Auch neue Arten, die unsere Flora und Fauna bedrohen, beobachtet das Land genau."



"Die Auswirkungen auf die Seen ist noch unklar"

Im Wolfgangsee und im Obertrumer See, wo die Quaggamuschel nun nachgewiesen wurde, gibt es seit langem auch die Zebramuschel, eine weitere invasive Art. Landesrat Josef Schwaiger (ÖVP): "Der Gewässerschutz des Landes wird die Ausbreitung der Quaggamuschel in den Seen genau analysieren. Die beiden Arten sind Konkurrenten im Lebensraum See und verdrängen heimische Arten. Deshalb muss eine weitere Ausbreitung nach Möglichkeit unterbunden werden." Unklar sei, welche Auswirkungen nun in den beiden betroffenen Seen zu erwarten sind.



Die Ausbreitung der Muschel erfolgt mit Booten

Wenn die Quaggamuscheln oder deren Larven in weitere Seen gelangen, gibt es keine Möglichkeit, die Besiedelung aufzuhalten. Deshalb appelliert der Gewässerschutz des Landes, nach dem Aufenthalt im Obertrumer und Wolfgangsee Boote, Wassersportgeräte und Badesachen sorgfältig mit heißem Wasser zu reinigen und an der Sonne komplett zu trocknen.



DNA-Analyse hat die Muschel entlarvt

Der Gewässerschutz des Landes machte sich im September auf die Suche nach der Quaggamuschel. In den sieben großen Salzburger Seen - Fuschlsee, Wolfgangsee, Obertrumer See, Mattsee, Grabensee, Wallersee und Zeller See - wurden Wasserproben im Uferbereich entnommen. In Zusammenarbeit mit dem Bund sowie dem Kärntner Institut für Lebensmittelsicherheit, Veterinärwesen und Umwelt wurden die Proben analysiert. Mit dieser sogenannten eDNA-Analyse konnte die Quaggamuschel nun im Obertrumer See und im Wolfgangsee nachgewiesen werden.