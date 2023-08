Qualitätstourismus: Stadt Salzburg will Klasse statt Masse

"Eine Strategie für Qualitätstourismus fehlt." Das bekannte die oberste Touristikerin. Jetzt drückt Stadtchef Harald Preuner aufs Tempo: Die Gäste sollen länger bleiben und besser gelenkt werden.

Mit 7,1 Millionen Nächtigungen zwischen Mai und Juli vermeldete das Land Salzburg dieser Tage den besten Sommer aller Zeiten. Und auch in der Mozartstadt steppt der Bär - viele stöhnen nach den mauen Corona-Jahren schon wieder unter dem vermeintlichen Zuviel an Touristen. Nicht gut kam in diesem Zusammenhang auf oberster Ebene der Stadtpolitik ein SN-Interview an, worin die für die Stadt verantwortliche Tourismus-Chefin Christine Schönhuber sagte, es gebe derzeit keine Strategie für Qualitätstourismus.

Diese Aussage rief umgehend Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) auf den Plan. Er brachte Schönhuber und seinen Wunschnachfolger, Bürgermeisterkandidat Florian Kreibich, zusammen. Die beiden sollen nun bis Jahresende das bereits 2020 beschlossene Tourismusleitbild 2025 überarbeiten. Kreibich - er leitet die Gersberg Alm und ist Aufsichtsratsvorsitzender der Vereinigung der internationalen Romantikhotels und Restaurants - sieht in der Verkehrsentflechtung einen Knackpunkt (siehe auch Seite 8). P&R-Parkplätze am Stadtrand sollen das Verkehrsaufkommen in der Stadt vermindern. Neu ins Spiel bringt er den S-Link-Express. Gemeint ist eine "Messebahn", die Touristen schnell von der Messe zum Bahnhof und Mirabellplatz bringt. Auch die Neutorsperre ist für die ÖVP nicht länger tabu.

Man will außerdem die Bettenauslastung steigern (2023: 52,8 Prozent). Derzeit bleibt ein Gast im Schnitt 1,7 Tage. "Wenn Gäste länger bleiben, nimmt auch die Zahl der An- und Abreisen ab", sagt Kreibich. Man überlege, den innersten Busterminal Mirabell künftig nur mehr Übernachtungsgästen zur Verfügung zu stellen, so Preuner.

Der politische Mitbewerb lässt zwar selbst große Würfe vermissen, hielt sich mit Spott und Häme aber nicht zurück. Reichlich spät erwache die ÖVP aus ihrem Dornröschenschlaf, kommentierte SPÖ-Klubvorsitzender Vincent Pultar. Die von Kreibich aufgegriffene Messebahn fordere die SPÖ seit Jahren: "Die ÖVP hat für ihren neuen Spitzenkandidaten offenbar ein Wahlkampfthema gesucht."

Bürgerlisten-Stadträtin Anna Schiester will die Bevölkerung einbeziehen. "Es braucht endlich Taten. Seit Jahren fehlt der politische Wille, Dinge umzusetzen."

Die Neos kritisieren den ÖVP-Vorstoß als "billigen Vorwahlkampf-Gag". Seit Jahren passiere nichts und nun solle es ausgerechnet der neue ÖVP-Bürgermeisterkandidat richten. "Wäre der ÖVP der Tourismus ein ehrliches Anliegen, hätte man sich schon früher Gedanken machen müssen", kritisiert Neos-Obmann Lukas Rößlhuber.