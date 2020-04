Quarantäne für Altenmarkt wird aufgehoben

Die Maßnahme endet in der Nacht auf Donnerstag. Damit befindet sich nun keine Gemeinde mehr im Land Salzburg unter Quarantäne.

Insgesamt neun Gemeinden im Pongau und Pinzgau mussten im Zuge der Coronakrise in Salzburg unter Quarantäne gestellt. Bei acht Gemeinden endete diese Maßnahme bereits in der Nacht auf Dienstag. Lediglich in Altenmarkt im Pongau wurde die Quarantäne am Ostermontag um weitere 48 Stunden bis Mittwochmitternacht verlängert.

Das Land wollte zunächst die Testergebnisse aus der flächendeckenden Überprüfung des Seniorenwohnheimes in Altenmarkt abwarten. Nun sind am Dienstag alle Bewohner und Mitarbeiter vom Roten Kreuz getestet worden. Insgesamt habe es 81 Abstriche gegeben. Davon seien 77 negativ ausgefallen. Ein Bewohner sei positiv getestet worden. Drei Tests müssten wiederholt werden, heißt es vom Land Salzburg. "Der Landeshauptmann hat auf Basis dieser Zahlen mit den Gesundheitsbehörden entschieden, die Quarantäne für Altenmarkt aufzuheben. Denn diese zwei Tage haben nun die Sicherheit gebracht, dass hier keine Dynamik mehr zu erwarten ist, die anders gelagert wäre als in anderen Gemeinden", sagte ein Sprecher des Landes am Mittwochnachmittag in einer Video-Pressekonferenz. Die Beschränkung für Altenmarkt endet daher bescheidmäßig in der Nacht auf Donnerstag.

Insgesamt wurden im Seniorenheim Altenmarkt 15 Bewohnerinnen und Bewohner positiv auf Covid-19 getestet, davon sind drei Bewohner verstorben. Von den 54 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Altenheimes sind sieben positiv getestet worden.

Quelle: SN