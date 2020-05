Julian Seidenbusch war als Gedenkdiener sieben Monate in Brasilien auf den Spuren Stefan Zweigs unterwegs - dann kam das Coronavirus.

Trüb, eher kalt, durchzogen von Nieselregen: Frühlingstage wie diese muss auch Stefan Zweig in Salzburg erlebt haben. Ist es möglich, dass er sich nach ihnen sehnte, in seinem Exil in Brasilien, in das er vor 80 Jahren flüchtete? Gut dokumentiert ...