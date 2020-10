Quarantäne -was nun?

Fragen über Fragen: Seit Verkündung der Quarantäne für Kuchl laufen bei der Arbeiter- und der Wirtschaftskammer die Telefone heiß. Hier noch einmal die wichtigsten Fragen und Antworten zusammengefasst.

Mehr als 500 Anrufe sind bis Montagmittag allein bei der neu eingerichteten Hotline der Arbeiterkammer eingegangen (0662-86 87-96, 8 bis 16 Uhr). Die Wirtschaftskammer stand zum Teil sogar am Wochenende telefonisch zur Verfügung. Hier noch einmal die wichtigsten Fragen und Antworten:





Wer darf rein, wer darf raus?

Die wohl wichtigste Frage ist auch eine der schwierigsten - wer darf zum Arbeiten rein oder raus? Die Verordnung des Landes benennt zwar Ausnahmen, z. B. für Berufe aus dem Gesundheitsbereich. "Es bleibt aber eine Ermessensgeschichte, hier verweist auch vieles auf das Covid-Maßnahmen-Gesetz des Bundes", meint Anita Wautischer, Spartengeschäftsführerin Industrie und Banken/Versicherungen bei der Wirtschaftskammer (WK). "Natürlich will man kein reges Ein- und Ausfahren, aber manche Betriebe sind auf gewisse Arbeitskräfte angewiesen." Die WK schlägt daher vor, dass die Firmen Schlüsselfachkräfte nominieren können, die für die Aufrechterhaltung des Betriebs nötig sind.

Wird das Gehalt weitergezahlt? Wer zahlt's?

Ebenfalls eine zentrale Frage: Bekomme ich während der Quarantäne weiter Gehalt? "Ja, das steht den Beschäftigten weiterhin zu", sagt die Halleiner AK-Bezirksstellenleiterin Stephanie Posch. Dieses Geld können sich die Unternehmen zum Teil vom Bund wieder zurückholen: "Allerdings nicht bei einer behördlich verordnete Quarantäne wie in Kuchl", sagt Anita Wautischer von der WK. "Sondern nur individuell, wenn es einen Absonderungsbescheid für Mitarbeiter gibt, die selbst infiziert waren oder als K1-Kontaktpersonen in Quarantäne gehen mussten."



Wie steht's mit Schule und Kinderbetreuung?

Volksschule und Kindergarten in Kuchl sind weiterhin geöffnet, zudem ist laut der Verordnung das Betreten bzw. Verlassen des Gemeindegebiets "zum Zweck des Besuchs von Bildungseinrichtungen" erlaubt. Die FH in Kuchl sowie das Holztechnikum betrifft das nicht, sie haben auf Online-Unterricht umgestellt.

"Eine Quarantäne-Frage, die wir oft bekommen: Darf ich zu Hause bleiben, wenn mein Kind in Quarantäne ist?", sagt Posch. "Ja. Wenn das Kind jünger als 14 Jahre ist und es sonst keine Betreuungsmöglichkeit gibt, ist das ein Dienstfreistellungsgrund, bzw. wenn es wirklich erkrankt ist, ein Grund für Pflegeurlaub."

Was, wenn ich durch Kuchl durchfahren muss?

Die Durchfahrt ohne Aussteigen im Gemeindegebiet bleibt erlaubt. Auch Bus und Bahn verkehren weiterhin und auch ein fahrplanmäßiger Stopp bzw. Umstieg ist erlaubt.



Kann der Dienstgeber Homeoffice oder "Pflichturlaub" anordnen?

Von zu Hause aus arbeiten oder die Quarantänezeit mit Urlaub überbrücken, das geht - aber nur im Einvernehmen zwischen Dienstgeber und Arbeitnehmer: "Dass Dienstgeber einseitig Homeoffice oder Urlaub anordnen, das geht nicht, das muss immer gemeinsam vereinbart werden", erklärt AK-Bezirkschefin Posch.





Wie schaut es mit dem Lieferverkehr für die firmen aus?

Die Zu- und Ablieferung von Waren ist in der Verordnung dezidiert erlaubt. "Wir werden sehen, wie das in der Praxis funktioniert, aber im Text steht es klar drinnen", sagte Anita Wautischer von der WK im TN-Gespräch am Montagvormittag.