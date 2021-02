Quarantänebrüche, Infektion verschwiegen: Nächste Woche vier Covid-Strafprozesse in Salzburg

Dutzende Anzeigen gingen in den vergangenen Monaten bei der Staatsanwaltschaft Salzburg gegen mutmaßliche Coronasünder ein. In rund 20 Fällen wurden bereits Strafanträge wegen § 178 StGB ("vorsätzliche Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten", konkret SARS-CoV-2) beim Landesgericht eingebracht. Allein kommende Woche werden vier einschlägige Prozesse verhandelt:

Prozess 1: Am Dienstag steht ein in Salzburg lebender Aserbaidschaner vor Gericht. Der 66-Jährige soll trotz positiven Covid-Tests und Absonderungsbescheids zwischen 5. und 14. Dezember sechs Mal die Wohnung verlassen haben. Einerseits zur Müllentsorgung, andererseits um spazieren zu gehen. Laut Ermittlungen klärte ihn die Polizei am 10. Dezember nochmals extra über die Quarantäneregeln auf - dennoch soll er die Wohnung erneut verlassen haben.



Prozess 2: Ein 39-jähriger Türke muss am Mittwoch auf der Anklagebank Platz nehmen - er ...