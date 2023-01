Die Polizei konnte drei Männern (62, 63 und 64) sowie einer Frau (46) den Handel mit Suchtgift nachweisen. Sie hatten seit April 2021 zwei Cannabisplantagen betrieben - in einem Firmenlokal in der Stadt Salzburg und einem Schuppen im Flachgau. Bei einer Hausdurchsuchung wurden 121 Cannabispflanzen sowie 250 Gramm Kokain und rund 700 Stück XTC-Tabletten sichergestellt. Der 64-Jährige wurde in die Justizanstalt Salzburg gebracht. Die drei weiteren Personen werden auf freiem Fuß angezeigt.