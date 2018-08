Quartett raubt jungem Salzburger das Handy

Vier Unbekannte überfielen den Burschen am Elisabethkai.

Vier unbekannte Täter setzten in der Nacht auf Donnerstag in der Stadt Sazburg einem 16-Jährigen zu. Am Elisabethkai forderte das Quartett von dem jungen Salzburger sein Handy.

Als der Bursche das Mobiltelefon aus der Tasche zog, sprühte ihm einer der Männer Pfefferspray in die Augen. Die vier Männer entrissen dem Salzburger das Handy und ergriffen die Flucht in unbekannte Richtung. Das Opfer wurde mit dem Roten Kreuz in das Landeskrankenhaus Salzburg gebracht.

Quelle: SN