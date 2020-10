Quasi-Lockdown im Berchtesgadener Land: Verschärfung der Regeln "war absehbar"

Von den Beschränkungen im benachbarten Landkreis zeigen sich nur wenige überrascht. In der Kritik stehen Politiker, die "Panik unter den Leuten machen".

Franz Hell sitzt kurz vor Dienstagmittag in einem Gastgarten in Freilassing. Das herrliche Herbstwetter ist für ihn nur eine Draufgabe. Er nutzt die vorerst letzte Gelegenheit für einen Kaffee in seinem Stammbeisl in der Innenstadt. "Das ist genau mein Beweggrund." Denn um 14 Uhr ist Sperrstunde - für mindestens zwei Wochen. "Das war auch während des ersten Lockdowns so, dass wir als letzte Kundschaften da waren."

Am Montagabend hat Landrat Bernhard Kern (CSU) wegen der zunehmenden Infektionen mit ...