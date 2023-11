Quitten-Kompott und Hirse-Porridge

Die Seminarbäuerin Elisabeth Hohenwarter verrät ihr Rezept für ein vitaminreiches Powerfrühstück für die kalte Jahreszeit.

Zutaten



Quitten-Kompott:

ca. 1 kg reife Quitten

Saft von mind. 3 Zitronen

0,5l Birnen- oder Apfelsaft

Sternanis, Zimt, etwas Vanille,

ca. 250g Gelierzucker 2:1



Hirse-Porridge:

2 Tassen Milch

1 Tasse Hirseflocken

Vanillezucker, Zimt

etwas Honig





Zubereitung



Quitten-Kompott:

Quitten waschen und mit einem Kartoffelschäler schälen. Mit einem scharfen Messer vierteln und jedes Viertel noch einmal quer durchschneiden - so lässt sich das Kerngehäuse ganz leicht entfernen. In Stücke schneiden und gleich mit Zitronensaft begießen, da die Quitten sonst schnell braun werden. In einem Topf mit den Gewürzen und dem Saft zum Kochen bringen und ca. 20 min leicht köcheln lassen. Gelierzucker einrühren und nochmals für ca. 5 bis 10 min. einkochen. Gewürze entfernen, mit dem Pürierstab nur leicht pürieren und noch heiß in saubere Gläser füllen. Das Kompott ist im Kühlschrank für einige Zeit haltbar. Zusätzlich können die fertigen Gläser auch im Backofen bei 120°C im Wasserbad für ca. 20 min sterilisiert werden.



Hirse-Porridge:

Die Milch mit einer Prise Salz zum Kochen bringen, Hirseflocken einrühren, Vanillezucker bei Bedarf dazugeben und so lange auf niedriger Temperatur rühren, bis eine puddingartige Konsistenz entsteht. Noch heiß in Teller füllen, mit Zimt und Honig abschmecken und das Quittenkompott darauf verteilen.



Tipp



Ganz einfach wird so ein warmes, vitaminreiches Frühstück gezaubert, das durch die Verwendung der Hirseflocken zudem auch glutenfrei ist. Funktioniert aber genauso mit Haferflocken oder anderen Getreideflocken.

Die Milch kann auch durch einen Haferdrink oder einfach durch Wasser ersetzt werden.