Die Kindergartenkinder bauen ihr eigenes Gemüse an. Das Bildungsprogramm "AckerRacker" soll in Kindergärten in ganz Österreich gedeihen.

BILD: SN/ROBERT RATZER Kindergartenleiterin Nadine Yildiz und Christoph Musik, Geschäftsführer von Acker Österreich, freuen sich mit den Kindern über den frisch angelegten Gemüsegarten. BILD: SN/ROBERT RATZER Im Kindergarten Elixhausen haben die Kinder nun ihren eigenen Gemüsegarten. BILD: SN/DM/WOLFGANG LIENBACHER dm Österreich finanziert das Programm vier Jahre lang für sechs Kindergärten. dm-Geschäftsführer Harald Bauer (re. hinten) mit Christoph Musik von Acker Österreich und Kindergartenleiterin Nadine Yildiz. BILD: SN/DM/WOLFGANG LIENBACHER Bürgermeister Michael Prantner, Kindergartenleiterin Nadine Yildiz, dm-Geschäftsführer Harald Bauer und Christoph Musik, Chef von Acker Österreich. BILD: SN/ROBERT RATZER Rudi Radieschen begleitet die Kinder und ist auch als Fingerpuppe im Einsatz.