Radchaos in der Hofstallgasse: Festspielbesucherin kann Rad nicht parken

Der Festspielbezirk hat zu wenig Radstellplätze.

Radelnde Festspielgäste - ja gibt es denn die? Sicher. Nun sorgen fehlende Abstellmöglichkeiten für Fahrräder bei dieser Gruppe für Ärger. "Am 24. Juli besuchte ich eine Generalprobe und wollte um 11.30 Uhr mein Rad in der Hofstallgasse abstellen", schildert Margit Rihl aus Schallmoos: "Ich war entsetzt, dass unter den Bäumen kein einziger Radständer vorhanden war. Dafür standen Räder kreuz und quer überall herum."

Rihl stellte diesen Missstand in einer Mail an Radkoordinator Peter Weiss dar. Zunächst dachte die Salzburgerin, dass es an der zeitgleichen Eröffnung der Festspiele läge, doch bis heute ist die Situation unverändert. "Inzwischen war ich in mehreren Vorstelllungen und habe festgestellt, dass das Radchaos in der Hofstallgasse eine Katastrophe ist." Im Furtwängler Park seien nach wie vor zu wenige Radständer. Es sei dann oft unmöglich, sein Rad aus den mehreren Reihen verkeilter Räder auch wieder herauszubekommen, ohne etwas zu beschädigen, so Rihl.

Sie schlägt vor, den Innenhof der Universität auch für Räder zur Verfügung zu stellen. Es dürften dort immer "ausgewählte" Autos parken, voll sei der Hof so gut wie nie. Man könnte ohne Probleme mindestens die Hälfte des Platzes für Radständer verwenden und so das Chaos der kreuz und quer in der Gegend herumstehenden Räder verhindern. "Die radelnden Festspielbesucher haben es sich auch verdient, in unmittelbarer Nähe der Festspielhäuser ihre Räder sicher abstellen zu können."

Innerhalb kurzer Zeit antwortete der Radkoordinator der Stadt. Das Gartenamt habe vor kurzem am bisherigen Standort einen Rasen gesät und zudem seien die Wurzeln der Bäume dort beschädigt worden, daher gebe es dort keine Abstellmöglichkeiten mehr. Diese wurden in den geschotterten Bereich beim Lokal Triangel verlegt: "Rihls Vorschlag, im Innenhof der Uni zusätzliche Radständer aufzustellen, finde ich gut und werde ihn weiterverfolgen."