Radclub fordert mehr offizielle Bike-Strecken

Christian Sams und Magdalena Bogensperger gründeten den Radsportclub Wolfgangsee und setzen sich für mehr offizielle Trails für Biker ein.

Jonas, Tobias, David und Marie haben eines gemeinsam. Die Jugendlichen zwischen zwölf und 15 lieben das Radfahren, tragen dasselbe Shirt und sind Fans von Downhill-Fahrer Fabio Widmer. Auf dem aufgelassenen Kartplatz zwischen Abarena und Dorf der Tiere in Abersee fahren die drei Burschen und Marie ihre schnellen Runden fürs Titelfoto.

Und dann geht's ab ins Gelände. Dort sind die offiziellen Bike-Strecken rar. Es gibt drei davon mit einer Gesamtlänge von etwa 80 Kilometern. Diese wurden vom Tourismusverband vor Kurzem neu ausgeschildert. "Wir begrüßen den Einsatz für die Radfahrer", sagt Christian Sams.

Ein Radweg entlang des Wolfgangsees wäre wünschenswert

Und doch gibt es für ihn und für alle Radsportbegeisterten in der Region zu wenige. Zudem wäre ein geschlossener Weg rund um den Wolfgangsee wünschenswert.

Der 52-jährige Elektriker und Mountainbike-Trainer hat im Dezember 2019 mit seiner Bike-Kollegin Magdalena Bogensperger - sie ist Lehrerin an der Mittelschule Strobl - den Radsportclub Wolfgangsee gegründet. Er zählt mittlerweile 60 Mitglieder, davon 17 Kinder und Jugendliche zwischen acht und 16 Jahren.

Das Training mit den jungen Bikern liegt den Gründern schon lange am Herzen. Dafür fehlen adäquate Strecken, die offiziell befahrbar und ausgeschildert sind. "Uns genügt auch ein sogenannter ,shared' Trail, den wir gemeinsam mit Fußgängern nutzen können", sagen sie.

Der Mangel an Radwegen zieht nach sich, dass "nun alle überall fahren. Da kommt es oft zu Problemen mit Grundbesitzern und Jägern." Bei Vorhandensein mehrerer Strecken "können wir den Strom lenken". Christian Sams und Magdalena Bogensperger wünschen sich "konstruktive partnerschaftliche Gespräche mit Grundbesitzern". Der Radfahr-Boom hält nach wie vor an, so ist davon auszugehen, dass auch die Probleme nicht geringer werden.

Probleme bei Grundbesitzern und Jägern

"Wir möchten Vorurteilen entgegenwirken, die oft nicht gerechtfertigt sind", sagt die 28-jährige gebürtige Lungauerin. Bewegung in der freien Natur ist ihr auch besonders wichtig, "die Natur ist kein Bikepark", unterstreicht sie und setzt sich mit ihrem Vereinskollegen für einen respektvollen Umgang mit der Natur ein. "Wir machen nichts kaputt." So wie auf der Postalm. Hier testeten Sams & Co. im Februar 2020 erstmals das Winterbiken. Ein extra dafür vorgesehener Lift wird vorerst ein Mal die Woche für Radler freigegeben. Und dann geht's die Piste runter.

Ebenso werden zwei Wintertrails speziell fürs Biken adaptiert. "Die Postalm eignet sich perfekt für Biker", sagt Linus Pilar, Geschäftsführer des Winterparks Postalm. "Wir sind in Gesprächen mit den Bauern und anderen Grundstückseigentümern, um auch im Sommer ein, zwei Strecken bauen zu dürfen. Vorerst geben wir Gas im Winter und werden das Winterbiken forcieren." Mit dem Radhaus Wolfgangsee hat man einen Partner gefunden, der den Verleih von Fat-Bikes beim Lift anbietet.

Es bleibt also spannend in der Region für alle Biker. Auch für die jungen Biker, die von Christian Sams trainiert werden - Mitglieder jeden Alters, auch Rennradfahrer sind immer willkommen - und sich am Wochenende mit vielen anderen Sportlern beim "Junior Bike Cup" in Koppl und am 26. September in Kaprun messen werden. Infos unter info@radsportclub-wolfgangsee.at