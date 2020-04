Radfahrer auf der Tauernautobahn gestoppt

Ortsunkundiger fuhr mehr als fünf Kilometer auf der A10.

Die Salzburger Polizei hat am Freitag einen Radfahrer gestoppt, der mehr als fünf Kilometer auf der Tauernautobahn unterwegs war. Der 40-jährige ortsunkundige Türke war in Hallein auf die A10 aufgefahren und Richtung Norden geradelt. Gut 500 Meter vor der Ausfahrt in Puch beendete eine Polizeistreife seine Fahrt und brachte ihn mit seinem Gefährt aus dem Gefahrenbereich. Der unverletzte Radfahrer wurde bei der Bezirkshauptmannschaft Hallein angezeigt.

Quelle: APA