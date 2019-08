Badetasche verfing sich im Fahrrad: Salzburger stürzte.

Schwere Kopfverletzungen zog sich ein 65-jähriger Radfahrer aus der Stadt Salzburg zu, als er am Sonntag gegen 14 Uhr in Fuschl in Richtung Badestrand zu Sturz kam. Der Mann hatte über den Lenker eine Badetasche hängen, welche sich während der Fahrt im Vorderreifen verfing. Der Mann trug keinen Helm, der Rettungshubschrauber brachte ihn in das Salzburger Landeskrankenhaus.

Quelle: SN