Radfahrer flüchtete nach Zusammenstoß - Polizei sucht Zeugen

Am Mittwochabend um 18.15 Uhr stießen zwei Radfahrer in Hallein-Taxach auf dem Radfahrweg entlang der Salzburger Straße frontal zusammen. Nach Information der Polizei war der 58-jährige Flachgauer gut sichtbar, mittels Warnweste und Scheinwerfer in Fahrtrichtung Rif unterwegs; der zweite Radfahrer fuhr dunkel gekleidet, ohne Beleuchtung in Fahrtrichtung Hallein.

Der 58-Jährige wurde demnach bei der Kollision unbestimmten Grades im Gesichtsbereich verletzt und anschließend ins Unfallkrankenhaus gebracht. Der zweite Radfahrer habe sich nach dem Zusammenstoß mit seinem schwer beschädigten Fahrrad von der Unfallstelle Richtung Rehhof entfernt.

Eine Fahndung der Polizei nach dem zweiten Fahrradfahrer sei bis dato negativ verlaufen, hieß es in einer Aussendung. Der Mann wird als 170 bis 180 cm groß beschrieben, mit Dreitagebart, dunkler Wollhaube und zwischen 30 und 40 Jahren alt.

Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls beziehungsweise bittet um Hinweise unter der Halleiner Telefonnummer 059133-5100 100.

Quelle: SN