Radfahrer in der Stadt Salzburg bei Kollision mit Kastenwagen verletzt

Ein 40-jähriger Salzburger wollte mit seinem Kastenwagen an einer Kreuzung links abbiegen. Der Radfahrer fuhr geradeaus über die Kreuzung: Es kam zu einer Kollision. Der Radfahrer erlitt Verletzungen.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag gegen 8.30 Uhr in der Leopoldskronstraße in der Stadt Salzburg: Ein 40-jähriger Salzburger fuhr mit einem Kastenwagen die Leopoldskronstraße in Richtung Nußdorferstraße. An der Kreuzung bog der Pkw-Lenker links ab. Zeitgleich fuhr ein 31-jähriger Radfahrer aus Deutschland geradeaus über die Kreuzung. Es kam zu einer Kollision. Der Radfahrer stürzte und zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Das Rote Kreuz brachte den Mann in das Unfallkrankenhaus Salzburg.

Quelle: SN