Radfahrerin bei Zusammenstoß mit Linienbus verletzt

Nach einem Verkehrsunfall in der Stadt Salzburg ist die Polizei dabei, den genauen Hergang zu rekonstruieren.

Am späten Sonntagnachmittag fuhr eine 68-jährige Salzburgerin mit dem Fahrrad auf der Samstraße stadtauswärts. In einer Unterführung mit einer verengten Fahrbahn kam ihr ein Linienbus entgegen, der Bus hatte Vorrang. Die Radfahrerin wollte anhalten und vom Fahrrad steigen, wobei sie laut Polzeibericht mit dem Kopf gegen den Bus stieß und zu Boden stürzte.

Mit einer blutenden Verletzung im Kopfbereich wurde sie mit dem Krankenwagen in das Salzburger Unfallkrankenhaus gebracht. Die Alkotests verliefen bei beiden Lenkern negativ. Polizeiliche Ermittlungen zum Unfallhergang wurden eingeleitet.

Quelle: SN