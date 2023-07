Radfahrerin wurde in Salzburg bei Unfall am Schutzweg schwer verletzt

Vespalenker kam bei Vollbremsung zu Sturz.

Knochenbrüche am Arm und am Oberschenkel zog sich eine 52-jährige Radfahrerin am Mittwochnachmittag bei einem Unfall in der Altstadt zu. Die Frau wollte an einem Schutzweg die Fahrbahn überqueren, als sie vom Pkw einer 31-jährigen Lenkerin aus Salzburg erfasst wurde. Die Verletzte wurde nach Erstversorgung ins Uniklinikum Salzburg verbracht. Durchgeführte Alkotests bei beiden Lenkerinnen ergaben 0,0 Promille.

Ebenfalls im Salzburg - im Stadtteil Gnigl - verletzte sich ein Vespafahrer. Um eine Kollision mit einem links einbiegenden L-Übungslenker (18) zu verhindern, legte der 57-jähriger Vespafahrer eine Vollbremsung ein. Dabei stürzte er und verletzte sich dabei an Schulter, Arm und Oberschenkel unbestimmten Grades. Beide Lenker hatten 0,0 Promille.