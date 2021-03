Radhändler zog im ehemaligen Schuh Braun in Himmelreich ein

Mit erfahrenen und aufeinander eingespielten Mitarbeitern hat Niki Plätzer in Wals-Siezenheim ein riesiges Fahrradgeschäft eröffnet.

1200 Quadratmeter belegt TTOG Bike & Ski in den ehemaligen Räumlichkeiten von Schuh Braun an der Flughafenkreuzung. 800 Quadratmeter davon sind Verkaufsfläche. Genug Platz also für die gesamte Bandbreite von Kinderrädern über Citybikes bis hin zu Carbon-E-Bikes der obersten Preisklasse. "Wir setzen bewusst auch auf Marken, die nicht jeder Händler im Sortiment hat. Vieles gibt es in Salzburg bei uns exklusiv", sagt Firmengründer und Geschäftsführer Niki Plätzer.

"Es war unser gemeinsamer Wunsch, ...