Radlader stürzte am Tauernmoos 30 Meter in die Tiefe

Auf der Baustelle eines Kraftwerks am Tauernmoos auf 2000 Meter Seehöhe kam es beim Schneeräumen zu einem Unfall. Der Lenker eines Radladers kam von der Straße ab und stürzte rund 30 Meter in die Tiefe.

Der Schwerverletzte, der im Fahrzeug eingeklemmt war, wurde bei widrigsten Verhältnissen von seinen Kollegen geborgen und dann von der Feuerwehr Uttendorf zum Notarzt gebracht. Dort wurde er weiter ins Krankenhaus Zell am See transportiert. "Alles spielte sich in einem hochgefährdeten Lawinengebiet ab. Aufgrund eines starken Schneesturms konnten wir uns nicht fortbewegen", schilderte der Feuerwehr-Kommandant Franz Fritzenwanger.