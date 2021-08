Radler holen die Olympiasiegerin nach Salzburg

Anna Kiesenhofer hat für das Radrennen am Salzburgring am 15. August genannt. OK-Chef Heinz Reiter hat vorher selbst noch ein Husarenstück vor.

Der Radsport ist Heinz Reiters Leben. Den Sensationssieg Anna Kiesenhofers in Tokio hat der Stadt-Salzburger aber nur am Rande mitverfolgt. "Es war halt gar nicht damit zu rechnen, dass Österreich in diesem Rennen eine Rolle spielt."

Reiter darf Kiesenhofer am Sonntag, 15. August, voraussichtlich persönlich gratulieren. Für das von ihm organisierte Vita Club Race am Salzburgring hat die olympische Goldmedaillengewinnerin genannt. "Ich hatte mit ihrem Team Kontakt, es schaut gut aus, dass sie tatsächlich kommt."

Für ...