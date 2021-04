Radlerin von abbiegenden Lkw überfahren: Radaktivisten und der VCÖ fordern Schutzmaßnahmen

Neuerlich wurde eine Radfahrerin in der Stadt von einem abbiegenden Lkw überrollt. Radaktivisten platzierten ein "Ghostbike" an der Unfallstelle. Ab 2022 müssen neu typisierte Lkw laut EU einen Abbiegeassistenten haben.

Abermals starb eine Radfahrerin bei einem Unfall mit einem Lkw im Stadtgebiet. Der Lenker war zudem auch noch betrunken. Die 77-jährige Stadt-Salzburgerin war am Mittwoch der Vorwoche gegen 13.25 Uhr auf der Ziegeleistraße stadteinwärts unterwegs. Laut Polizei hielt der türkische Lkw-Fahrer seinen Sattelzug bei Rot an der Ampel. Beim Linksabbiegen in die Kreuzung dürfte der Berufskraftfahrer die Frau übersehen haben: Sie geriet unter die Zugmaschine. Die Salzburgerin erlag tags darauf im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen. Der Fahrer hatte 1,2 Promille ...