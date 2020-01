Messungen in zwei Flachgauer Schulen ergaben erhöhte Werte. Jetzt sind weitere Schritte nötig. Grund zur Sorge besteht aber laut Experten nicht.

In 500 Gemeinden in Österreich besteht ein erhöhtes Risiko für überdurchschnittliche Konzentrationen des radioaktiven Edelgases Radon in Keller- und Erdgeschoßräumen. Der Grenzwert von 300 Becquerel pro Kubikmeter ist zwar so angesetzt, dass auch bei einer Überschreitung kein akutes Risiko besteht. ...