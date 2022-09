Radstadt: Alkolenker ohne Führerschein prallte gegen Laternenmast

Gegen den 40-jährigen Ungarn wird Anzeige erstattet.

Ein 40-jähriger ungarischer Staatsangehöriger mit Wohnsitz und Arbeitsplatz in Radstadt lenkte am Sonntagnachmittag seinen Pkw von der Katschberg Straße kommend in die Höggenstraße. In einer Rechtskurve geriet der Fahrer über den rechten Fahrbahnrand hinaus und prallte frontal gegen einen Laternenmast. Dabei wurden der Pkw und der Laternenmast schwer beschädigt. Im Zuge der Erhebungen an der Unfallstelle stellte sich heraus, dass dem Lenker vor zwei Jahren in Ungarn die Lenkberechtigung entzogen wurde und er folglich das Auto ohne gültige Lenkberechtigung lenkte. Ein Alkoholtest ergab zudem einen Wert von 2,2 Promille.

Für Bergungs- bzw. Aufräumarbeiten rückte die Freiwillige Feuerwehr Radstadt aus.

Gegen den Ungarn wird Anzeige erstattet, berichtet die Polizei.