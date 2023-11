Radstadt: Auto auf Zuggleisen, Bahnverkehr eingestellt

Am frühen Montagabend war der Zugverkehr zwischen Radstadt und Mandling vorübergehend eingestellt. Ein Auto war im Schienenbereich, eine Person wurde verletzt.

Auf den Zuggleisen zwischen Radstadt und Mandling kam es am Montagabend zu einem Feuerwehreinsatz. Ein Auto war von der B320 bei Kilometer 10,8 aus bisher unbekannter Ursache auf die Schienen geraten. Zwischen 16.45 Uhr und 17.30 Uhr war der Bahnverkehr auf der Strecke komplett eingestellt. "Zwei Regionalzüge waren betroffen", sagte ein Sprecher der ÖBB. Auch die B320, die dort neben den Bahngleisen verläuft, musste am Abend in beide Richtungen gesperrt werden.

Die Fahrzeuglenkerin Pkw wurde nach ersten Informationen bei dem Unfall leicht verletzt. Das Rote Kreuz brachte die Verletzte ins Spital nach Schladming. Die Feuerwehr Radstadt war vor Ort. Warum die Lenkerin von der Straße abkam und mit ihrem Fahrzeug eine Böschung hinunter auf die Schienen geriet, ist derzeit noch unklar.