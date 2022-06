Radstadt: Betonmischer kippte um und kollidierte mit Pkw - zwei Schwerverletzte

Am Freitag gegen 13 Uhr kam es auf der B320 (Ennstal-Bundesstraße) zu einem schweren Verkehrsunfall.

Im Bereich der Abzweigung in Richtung Obertauern war laut Martin Klässner von der Feuerwehr Radstadt - er fungierte als Einsatzleiter - ein Betonmischer umgestürzt; ein Pkw kollidierte in der Folge mit dem Schwerfahrzeug. Der Lkw-Lenker (24) und die drei Autoinsassen (zwei Frauen im Alter von 61 und 78 Jahren sowie ein 84-jähriger Mann) wurden verletzt, zwei von ihnen schwer - sie wurden mit dem Rettunhgshubschrauber ins Spital geflogen. Die anderen Unfallbeteiligten wurden vom Roten Kreuz in die Krankenhäuser Schwarzach bzw. Schladming gebracht, berichtete die Polizei.